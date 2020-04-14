Yaz aylarında ortaya çıkmaya başlayan sivrisinekler ömrü kısa ve kendisi küçük olan bir canlı olmasına rağmen ısırdıklarında birçok kişiyi rahatsız eden hayvanlardır. Sivrisinekler ısırıkları ile hem kaşıntılara hem de taşıyacakları çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir. Sinek ısırığına ne iyi gelir? Sinek ısırığı nasıl geçer? İşte sinek ısırığını, kaşıntısını ve şişmesini geçirmek için yapılacakların detayları. Sivrisinekler tarafından her yıl birçok insan ısırılmaktadır. Sivrisinek ısırıkları herkeste farklı derecede etkili olur. Sivrisinekler ısırdıkları konak canlıların bir yandan kanlarını emerken diğer yandan ise bir miktar tükürüklerini de konak camlıya enjekte etmektedirler. Sivrisineğin bu tükürüğünde ise yabancı proteinler ile antikoagülan bulunur. Yabancı olan bu proteinler ise canlıda bağışıklık sistemini tetikler ve vücut savunma sistemi histamin salgılayarak ısırık yerinde kızarıklık, şişlik, iltihaplanma ve kaşıntı meydana gelir.

Sinek ısırığına ne iyi gelir?

Genel olarak sivrisinek ısırıkları bir ila iki gün içerisinde geçmektedirler. Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu insanlarda ve çocuklarda ise şişlik ve kızarıklık çok daha uzun süre kalınabilir. Sivrisinek ısırıkları normalde çok kaşınırken bazı kişilerde ise şişlik ve kaşıntı çok daha fazla olabilir. Sivrisinek kaşıntıları bireyleri çok rahatsız eder. Genel olarak eczanelerde satışa sunulan ve cilt üzerine uygulanan antihistaminik olan çeşitli krem y ada kaşıntı önleyecek olan merhemler kullanılabilir.

Sinek ısırığının olduğu bölgede ki enfeksiyonu azaltacak ve kaşıntıyı azaltacak olan buz uygulaması yapılabilir. Buz uygulaması kaşıntının giderilip şişliğin azalmasını sağlar. Sinek ısırığı olan bu bölgenin kaşınması cilt üzerinde meydana gelen enfeksiyonu daha da artacaktır bu nedenle elle kaşınılmamalıdır. Sinek ısırığı olan bölgeye limon suyu uygulamak hem kaşıntıyı hem de şişliği giderecektir.

Sinek ısırığı nasıl geçer?

Sinek ısırıkları herhangi bir hastalık bulaştırmadıkları sürece genel olarak kendi kendine 1 ya da 2 gün içerisinde geçmektedir. Genel olarak kızarıklık geçmese dahi sinek ısırığının neden olduğu kaşıntı bir iki gün içerisinde kaybolmaktadır. Sinek ısırığının çok daha hızlı geçmesi için veya kaşıntı, şişlik gibi etkilerinin hızlıca giderilmesi için evde bir takım yöntemler uygulanabilir. Aynı zamanda bir hekimin veya eczacının önereceği merhemler ya da kremler ısırık olan bölge üzerine uygulanabilir.

Müdahale edilen sinek ısırıkları eğer kişinin bağışıklık sistemi güçlü ise ve yetişkin bir birey ise mutlaka çok kısa sürede geçecektir. Bazı bağışıklık sorunu yaşayan kişilerde, çocuklarda ve sinek ısırığına karşı alerjisi olan bireylerde şişlik, kızarıklık, kaşıntı ve iltihap çok daha güçlü olabilmektedir. Her zaman için evde yapılacak olan bazı doğal yöntemler ve ilaçlar ile genel kaşıntı, şişlik, iltihaplanma gibi belirtilerin azalması ve daha kısa sürede sinek ısırığının geçmesi sağlanabilir.

Sinek ısırığını, kaşıntısını ve şişmesini geçirmek için yapılacaklar

Sarımsak: Sinek ısırığı için bir diş sarımsak ortadan bölünür ve ısırık olan bölgeye sarımsağın sulu olan bölgesi sürülür ve bir süre bekletilir. Sinek ısırığının meydana getirmiş olduğu kaşıntıyı giderecek olan doğal yöntemlerden biridir. Sinek ısırığında oluşan kaşıntıyı giderici evde uygulanabilecek en kolay ve en etkili yöntemlerden biridir.

Karbonat: Bir yemek kaşığı kadar karbonatın içerisine eklenecek olan az miktarda içme suyu bir birine karıştırılır. Karbonat ve su karışımı bir macun haline getirilmelidir. Macun kıvamında olan bu karışım şişip, kaşınan bu ısırık olan bölgeye sürülmelidir. Bir süre bekledikten sonra sinek ısırığının kaşıntısı geçecektir ve kısa süre içerisinde ise şişlik de azalacak ve sinek ısırığı tamamen geçecektir.

Muz Kabuğu: Sinek ısırığından meydana gelen kaşıntı kişiyi çok rahatsız ettiği takdirde muz kabuğundan faydalanılabilir. Isırığın meydana geldiği bölgede muz kabuğunun iç tarafı ısırık olan bölgeye sürülür. Yenilen muz kabukları buzdolabında saklanılarak gerektiğinde kullanılabilir.

Soğuk Uygulama: Sinek ısırığının olduğu bölgede soğuk su ya da buz ile soğuk tedavisi yapılabilir. Su ile kullanıldığı takdirde soğuk hissiyatı geçtikten sonra ise kaşıntı tekrar edebilir fakat buzun soğuk etkisi kaşıntıyı uzun süre boyunca giderir.

Diş macunu: Sinek ısırığının meydana getirdiği kızarıklık ve kaşıntı olan bu bölgeye sürülen bir miktar diş macunu bu bölgedeki kaşıntı ve kızarıklığı yok edecektir. Kısa süre içerisinde de sinek ısırığının tamamen geçmesini sağlayacaktır.

Elma Sirkesi: Sirkenin asidik yapısı ile ısırık olan bölgede pamuk ile sürülecek olan ısırık bölgesinde oluşan kaşıntının giderilecektir.

Bal: Sinek ısırığının olduğu bölge de meydana gelen kızarıklık, kaşıntı gibi belirtiler bal ile giderilebilir.

Çay Torbası: Demlenmiş çayların torbası sinek ısırığından dolayı meydana gelen şişliklerin ortadan kaldırılabilmesinde etkili olan çay torbası kullanmak evde uygulanabilecek olan yöntemlerden biridir.

Alkol: Etonol veya izopropil türündeki alkoller buharlaştıkları sırada oluşturmuş olduğu serinletici etki kaşıntıyı geçirecektir. Aynı zamanda ısırık bölgesinin dezenfeksiyonunu sağlayacaktır. Lavanta kolonyası içeriğindeki etanol çeşidindeki alkol ile kaşıntının giderilmesi sağlanırken lavanta kokusu ise sineklerin koku nedeni ile uzaklaşması sağlanacaktır.

Aleo Vera: Aleo vera bitkisi içerdiği iltihap kurutucu özellik ile oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. Kullanım alanlarından biri de sinek ısırıklarıdır. Aleo vera bitkisinin içerdiği jel den bir miktar alınıp ısırığın olduğu bölgeye sürülmelidir.

Yulaf Ezmesi: Kuru cilt, suçiçeği, alerjik reaksiyonlar ve böcek ısırıklarında kullanılabilmektedir. Yulaf ezmesinin içerisine eklenen bir miktar su ile macun kıvamına getirilen karışım ısırık üzerine sürülür. On beş dakika kadar beklendikten sonra yıkanabilir.