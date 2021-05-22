Sinatraa, Valorant’tan 6 ay banlandı

Riot Game'in Jay "Sinatraa" Won'a yöneltilen cinsel suistimal iddialarına yönelik üç aylık soruşturmasının sonucu, askıya alınan Sentinels'in "belirli gerçekleri yanlış beyan ettiğini" ve "yanlış beyanlarda bulunduğunu" ortaya çıkardı.

Riot, iddiaların özü konusunda "kesin bir sonuca" varamadıklarını belirtti. Sinatraa'yı, kendisini temize çıkaracağını iddia ettiği bir seks kasetini vermek istediği iddiaları kamuoyuna duyurulduğunda kullandığı ifadeler için kınadı. İç soruşturmaları da devam eden bir ceza soruşturması nedeniyle sona erdirildi.

Valorant Esports ise konu hakkında şöyle bir açıklamada bulundu:

“Soruşturma, altta yatan iddialar konusunda kesin bir sonuca varmasa da, Rekabetçi Operasyonlar ekibinin, soruşturma süresince Sinatraa’nın davranışıyla ilgili ciddi endişeleri vardı. Sinatraa'nın en az iki kez bazı bilgileri yanlış beyan ettiği, yanlış beyanlarda bulunduğu ve profesyonel bir VALORANT espor oyuncusundan beklenecek şekilde soruşturmayla işbirliği yapmadığı belirlendi. Ayrıca Sinatraa’nın, sosyal medyada atıfta bulunulan ses ve video klipi sağlama konusundaki kamu taahhüdü hiçbir zaman yerine getirilmedi. Bu soruşturmalarda işbirliği, özellikle iddiaların niteliği cinsel saldırı kadar ciddi olduğunda son derece önemlidir. Oyuncuların bu davranışları Valorant Esports tarafından göz ardı edilmeyecektir.”