﻿﻿Transfer sürecini değerlendiren Sinan Gümüş "Genoa beni yıllardır takip ediyordu. Geçmişte bir çok kez transfer etme teşebbüsünde bulundular. Bu kez gelmeye karar verdim. Prandelli Galatasaray'dan eski hocam. Ancak transfer sürecinde onunla hiç konuşmadık. Sadece Genoa başkanı Preziosi ile kontaktaydım" dedi.

'Koray beni Portofino'ya götürdü'

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan takım arkadaşı olan ve bir yıl Genoa'da forma giyen Koray Günter ile Goran Pandev'in transferinde belirleyici olduklarını söyledi, "Koray Günter bana kulüp ve şehirle ilgili son derece olumlu şeyler söyledi. Goran Pandev de oldukça pozitif konuştu. Transferin resmi imzasından 2 gün önce Koray beni Genoa ve çevresinde gezdirdi, Portofino'ya götürdü. Bana pesto yedirtti, çok güzeldi. İtalyan Mutfağı çok özel" diye konuştu.

'Hem Alman hem Türk olmak hoşuma gidiyor'

Almanya doğumlu olan, Stuttgart altyapısından yetişen Sinan Gümüş "Almanya'da yetiştiğim için mutluyum. Türk kökenlerimden ve Türkiye'ye futbol oynamaya gitmekten gurur duyuyorum. Hem Alman hem Türk olmak hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

'Galatasaray'da kazanma mentalitesini öğrendim'

"Prandelli ve Terim çalıştığım en meşhur teknik direktörler" diyen Sinan, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği dönemle ilgili şunları söyledi: "Kazanma mentalitesini ve zafere yönelik iştahı Galatasaray'da öğrendim. Galatasaray taraftarı çok ateşli ve beni ilk günden itibaren sevdiler."

'Örnek aldığım futbolcu Robben'

Aktif futbolculuktan yeni emekli olan Hollandalı yıldızın ismini anan Sinan Gümüş "Benim kendime örnek aldığım futbolcu Robben. Ancak herkesin kendine has bir karakteristiği var. Dolayısıyla kendimi onunla karşılaştırmam imkansız" şeklinde konuştu.

'İtalyanca ilk öğrendiğim kelime...'

İtalyanca'yı süratli bir şekilde çözmek istediğini aktaran yıldız futbolcu "Bir kaç ay içinde iyi konuşur hale gelmeyi istiyorum. Şimdiye kadar yalnızca bir kaç kelime öğrendim. İlk öğrendiğim kelime 'Fratello' (kardeş) oldu. Çünkü bu benim için önemli bir kelime" dedi.

(Milliyet)