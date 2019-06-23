Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden eski yönetici Sinan Vardar, Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Vardar'ın açıklamaları: "Yönetimler borçlardan sorumlu olmalı. Trabzon bunu tüzüğüne koydu. Futbolun içinde çarpık ilişkiler var. Hepsi için söylemiyorum ama işin içine para girince bazı menajerlerle yöneticiler arasında menfaat ilişkileri oldu. Menajerler kasetleri getiriyor, çarpık bir yöneticiyse paraları çarçur ediyor. Buna son verilmeli. Futbolun yapılandırmasını yapmalıyız, önce buradan başlamalıyız.

Vergilerini futbolcular ödesin

Yanlış yönetimlerden kulüpler aşırı şekilde borçlandı. Futbolcu transferleri başta birçok faktörden dolayı böyle. Hiçbir şekilde revize edilmedi. Futbolu bilen dürüst insanlar ve futbol ekonomistleri gelmeli, böyle bir sisteme ihtiyaç var. Doğru yönetilen kulüpler sezon boyu oyuncu izliyor, transfer sezonu gelmeden girişimlerini sonuçlandırıyor. Bizde temmuz geldi bir tane transfer yok çünkü sezon bitene kadar başka işlerle uğraşıldı. Futbolcuların %15 vergisini kulüpler neden ödüyor? Kendileri ödesin. Çok yüksek maaşlar veriliyor, bu yüzden Türkiye'ye geliyorlar ya da Arap kulüplerine gidiyorlar. F.Bahçe 3.5 milyar borç açıklıyor, faiz giderleri gelirlerine eşit. Beşiktaş'ın 3 milyara yakın borcu var, geliri 600 milyon TL. Nasıl düzelecek? Kulüplerde geriye dönük 20 sene incelensin, bu isimler sokağa çıkamaz."

(Sabah)