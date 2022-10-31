"Boğazın Boğası" lakaplı Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli boksör Sinan Şamil Sam'ın ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. Henüz 41 yaşındayken 2015 yılında karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Sam, ağır sıklet kategorisinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk olarak boks tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Amatör maçlarda 217 galibiyet ve 18 yenilgi alarak adını uluslararası boks camiasında başarıyla duyuran efsane, 15 Nisan 2000'de profesyonel boksa geçmiş, 35 maçın, 16'sı nakavtla olmak üzere 31'ini kazanmıştı.