Sinan Öznur: Futbolu yönetmek zorlaşıyor

Futbolu yöneten kurumların yeniden yapılanması gerektiğini ifade eden Öznur, "Günümüzde futbolun ulaştığı endüstriyel düzey, artık futbol kulüplerinin ve futbolu yöneten kurumların yeniden yapılanmasını neredeyse zorunlu hale getiriyor. Klasik ve geleneksel yönetim anlayışı ve buna bağlı yaklaşımlarla günümüzde futbolu yönetmek gittikçe zorlaşıyor, hatta artık pek mümkün görünmüyor. Bu yeniden yapılanma modelinin hayata geçirilebilmesi aslında çok da kolay değil. Bu yapılanma tamamen futbolun yeniden yasal olarak düzenlenebilmesi ile mümkün olabilecektir. Çünkü bugünkü mevcut yasal durum, futbolun hiçbir alanında bu yapılanmaya izin vermemektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi umuyoruz ki oldukça zor dönemlerden geçtiğimiz bu süreçlerde kulüplerimizin beklentileri ve ya ihtiyaçları doğrultusunda bu konuda doğru gelişmeler olacaktır. Tabi bu konuda olası olumlu düzenlemeler sonrası ikinci aşaması ise futbol kulüplerinin yeniden yapılanması olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ MALİYETLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Gürsel Aksel Stadı'nın yaklaşık 3 yıldır hizmet verdiğini belirten Sinan Öznur, "Yeni yılda stadyumumuzun müsabakalara açıldığı süre neredeyse 3 yıl olacaktır. Ve bizler bu güzide tesisin özellikle gerek kamuya açık gerekse gelir getirici unsurlarını şu anda ve ileriye yönelik olarak da kullanamamayı bir kenara bırakalım, ciddi boyutlarda olan operasyon maliyetleri ile karşı karşıya olduğumuzun da bilinmesini isteriz. Başta emniyet, güvenlik, temizlik gibi müsabaka giderleri dışında tesisin kira, elektrik, su, doğalgaz, çim bakım, personel, mekanik bakımlar gibi sabit giderleri ile birlikte yıllık güncel rakamlarla minimum 13-14 milyon TL gibi önemli bir gider kalemi vardır. Eldeki resme bakıldığında, sadece müsabaka faaliyetleri olarak yararlandığımız stadyumumuzda bu giderleri kompanse edebileceğimiz bir gelir kalemi maalesef şu an için mümkün görünmemektedir. Yani her ne kadar bizim kabul öngörümüz içerisinde yer alsa da örneğin maç günü bilet ya da kombine geliri başa baş değerlerinin bile çok altında kalmaktadır" cümlelerini kurdu.

"EKONOMİK SIKINTILAR SÜRECEK"

Pandemi döneminde artan ekonomik sıkıntıların ileriye de yansıyacağını söyleyen Öznur, şu şekilde konuştu: "Hatırlanacağı üzere pandemi nedeniyle uzun bir dönem seyirciden yoksun bir şekilde devam eden ligler ilk etapta yüzde 50 kapasite kullanımı ile başlamıştı. Futbol maçlarının yüzde 100 seyircili oynanacağı durumu da yine çok kısa bir süre önce açıklandı. Pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyada ve özellikle ülkemizde olumsuz etkileri daha da artan ekonomik zorluklar , gelecek sezonlar için de etkisini ve tehdidini sürdürecek şekilde görünüyor. Biz tüm bu olumsuz ekonomik durum ve diğer tüm gelişmeler doğrultusunda elimizden geldiğince doğru adımlar atmaya çalışacağız. Bu bağlamda gelir- gider hesaplamaları için sezon boyunca ciddi bir hassasiyet ve büyük çaba sarf etmek gerekecektir. Bu nedenle gelir değerlerinin düştüğü süreçte en başta belirli maliyetleri, özellikle de daha öncelikle sportif alandaki ücretleri çok doğru ayarlamak gerekecektir."

"BORÇSUZ BİR KULÜP YÖNETMELİYİZ"

Öznur son olarak gelir getirici faaliyetlerden bahsederek, "Bir yandan da düşen klasik gelirler dışında diğer yandan yeni gelir getirici alanları değerlendirmek ve büyütebilmek, ülkemizde sporun sürdürebilirliği adına oldukça önem arz etmektedir. Örneğin Premier Lig’de yer alan tüm kulüpler şirket şeklinde kurulmuşlardır ve bu kurguyla birlikte orada çok farklı bir sermaye birikim modeli uygulanmaktadır. Türk futbolunda ise diğer ülkelerde olmayan kulüpleri fonlama yöntemleri yaşanırken, bu durum maalesef şehrimiz olan İzmir’de dolayısıyla Göztepe için geçerlilik arz etmemektedir. Bu nedenle de popülist bir yaklaşım olmasa da borçsuz bir kulüp yönetebilmek Göztepe için en önemli amaçtır" dedi.

DHA