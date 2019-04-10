Sinan Osmanoğlu sakatlandı Altınordu düşüşe geçti

Osmanlıspor ve Birevim Elazığspor'a yenilerek Play-Off hattından çıkan Altınordu, stoper Sinan Osmanoğlu'nun yokluğunda düşüşe geçti. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Göztepe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan tecrübeli savunmacının forma giyemediği iki karşılaşmada İzmir temsilcisi defansta sıkıntı yaşadı. Kırmızı-lacivertliler, Osmanlıspor'a 3-0, Elazığspor'a ise 2-1 mağlup olarak son 2 haftada kalesinde toplam 5 gol gördü.

Aldığı darbe nedeniyle sol arka üst adalesinde 2. derece kas hasarı ve ödem oluşan Sinan'ın takımdan ayrı tedavisi sürüyor. Deneyimli futbolcunun 4-6 hafta arasında takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Sinan'ın yokluğunda son 2 maçta savunmada genç Recep'e şans verdi.