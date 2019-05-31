TFF 2. Lig'de Play-Off'ta yarı finalde elenip şampiyonluk umutlarını yeni sezona erteleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor santrforu Sinan Kurumuş ile nikah tazeledi. Sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki futbolcuyla görüşen yönetim her konuda anlaşma sağladı ve Sinan mukavelesini 2 yıl daha uzattı.

Geride kalan sezon 19 maçta forma giyip 9 gol atan Sinan Kurumuş, Manisa ekibinde çok mutlu olduğunu ve yeni sezonda şampiyonluk yaşayacağını söyledi. Öte yandan Taner Taşkın'la yollarını ayıran yeşil-beyazlıların teknik direktör arayışları sürüyor.