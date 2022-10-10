Sinan Kaloğlu: Umut sezonunda çok fazla destek göremiyoruz

Spor Toto 1'inci Lig'de Altay, konuk ettiği Çaykur Rizespor 'a 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, dar bir kadroya sahip olduklarını ve sakat oyuncuların eksikliğini hissettiklerini söyledi.

Taraftarların oyuncuları ıslıklayıp, kendisini istifaya davet etmesine mağlubiyetten daha çok üzüldüğünü ifade eden Sinan Kaloğlu, "Taraftarlarımızı anlıyorum, onları üzdüğümüz için özür dileriz. Buraya gelen çok azdı maalesef. Umut sezonunda çok fazla destek göremiyoruz. 16-17 yaşındaki oyuncularımızın pas hatasında tepki aldığını gördük. Böyle tepki almaması gerekir. Onlara sabır göstermemiz gerekir" diye konuştu.

"Kadromuz bu. Transfer yasağımız var. Dışarıdan gelen olmayacak" diyen Altay teknik direktörü şöyle devam etti:

"Bir mücadele gösteriyoruz. Bugün kazansaydık 4-5 takımı altımıza alacaktık. Bu oyuncular kaç haftadır yüreğini ortaya koyarken bizim daha fazla destek almamız lazım. Taraftardan, camiadan ve şehirden. Bu oyuncularımız yuhalanıyor, ben istifaya davet ediliyorum. Bu kadar emeğimiz var. Futbolda tabii ki mağlubiyetler de var önemli olan sabır göstermek. Bu anda destek görmemiz gerekir. Bu çocuklar ikinci maçında top almaya gider mi bu seyirci önünde. Beni en çok üzen bu oldu. Mağlubiyetten daha fazla üzüldüm. Milyon TL'lik takımlarla kafa kafaya oynadık haftalardır. Takımı bir noktaya getirdi. Bu sabırsızlık niye? Kulübümüzün en önemli yılı. Biz bu sene ligde kalacağız, kalmak zorundayız. En büyük gücümüzü yanımızda görmek istiyoruz, karşımızda değil."

DHA