Sinan Kaloğlu: 'Kendimize göre iyi şekilde ilk yarıyı bitirdik'

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Altay, deplasmanda Tuzlaspor’a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle Tuzlaspor’u tebrik ediyoruz. Son attıkları golde takım oyuncularımız topu bırakmışlardı; centilmence davranmadılar. Hakem arkadaşımız genç bir arkadaşımız, tecrübe kazanması lazım. Maça gelecek olursak, 2-0 öne geçtik, bu ligin en iyi defans yapan takımlarından biriyiz. Bize yakışmayan goller yedik. Bir panik havası vardı. Maçtan önce çok fazla cezalı ve hasta oyuncularımız vardı. Bazı oyuncularımız mevkileri dışında oynadı ve adaptasyon sorunu yaşadılar. Tuzlaspor’un önde oynayan oyuncuları etkili oynayarak pozisyonlara girdiler. Üzgünüz. Biz kendimize göre iyi bir şekilde ilk yarıyı bitirdik. Hükmen 3 puan silinmesi gibi elimizde olmayan sebepler yaşadı, zor bir süreçten geçtik. Beklentilerin üzerinde bir performans gerçekleştiren oyuncularımı kutluyorum, çok büyük karakter gösterdiler" şeklinde konuştu.

İsmail Yasin Akçın - Enes Gümüş / İSTANBUL (İHA)