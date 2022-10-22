Sinan Kaloğlu: “Kazanmamız gerekiyordu”

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Altay, konuk ettiğin Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Sinan Kaloğlu, “Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Nitekim de bireysel hatadan yediğimiz gole kadar oyun olarak çok güzel şeyler yaptık. Pozisyonlarımız da vardı. Biraz daha becerili olabilseydik çok farklı bir maç olabilirdi. Golü yedikten sonra biraz demoralize olduk, kolay değil. Devre arasında yaptığımız değişikliklerle oyuna biraz daha ağırlığımızı koyduk. Pes etmedik. En önemli detay bu. Biz Altay Spor Kulübü olarak pes etmiyoruz. Biraz daha becerikli olmamız gerekiyor. Yine de golü bulduk. Maalesef iyi durumdayken Tolga’nın sakatlığı bizim için üzücü oldu. Oyuna sonradan giren genç oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. 1 puanı aldık, kazanmamız gerekiyordu. Bu konuda üzgünüz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ön bölgede daha becerikli olmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler. Biz onlarla güçlüyüz. İnşallah sezonu iyi yerde bitireceğiz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Sakaryaspor maçına iyi hazırlanıp kazanmaya gideceğiz” dedi.

İZMİR (İHA)