Sinan Kaloğlu: 3 puan bizim için çok değerliydi

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altay, Altınordu’yu 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, İstanbul’da meydana gelen patlama için üzgün olduklarını ifade ederek, vefat edenlere Allah’tan rahmet diledi.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olay nedeniyle galibiyete sevinemediklerini söyleyen Kaloğlu, "Değerli bir 3 puan aldık. Galibiyet harika oldu. 80 dakika takımımın gösterdiği mücadele çok değerliydi. Rakibimiz 80 dakika bizden 1 kişi fazlaydı. Oyuncuların birbirine olan sarılmaları devam ettikçe bu yolda ilerleyeceğiz. Oyuncularım için ne desem az. Rakibi de tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı. 3 puanın kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Kaloğlu, kazanmaya devam etmek istediklerini sözlerine ekledi. (İHA)