Galatasaray’ın eski hocası Prandelli’nin çalıştırdığı Genoa ile görüşen Sinan konusunda İtalyanlar yeni bir iddia ortaya attı. Çizme basını, Josip İlicic’i Napoli’ye satmaya hazırlanan Atalanta’nın, Sinan Gümüş’ü alternatiflerden biri olarak belirlediğini yazdı. Atalanta, gelecek hafta Sassuolo’yu mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

Deniz Türüç’te Albayrak devrede

Daha önce Kayserispor Yönetimi’yle bir görüşme yapan Abdürrahim Albayrak, Deniz Türüç için bu kez işi bitirmeye gidiyor. İç Anadolu ekibinin başkanı Erol Bedir, geçen haftaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, başarılı futbolcunun sözleşmesindeki çıkış maddesine vurgu yapmıştı. 10 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan Deniz’in transferi için Aslan’ın 3 milyon Euro’dan kapı açmayı planladığı öğrenilirken Kayseri’nin yeni sezon transfer bütçesi oluşturmak adına Deniz’i mutlaka satacağı bildirildi. Bu nedenle tarafların en fazla 4 milyon Euro bedelle el sıkışması bekleniyor.