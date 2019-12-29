Sinan Gümüş'ün hocası değişti
Serie A takımlarından Genoa'da teknik adam değişikliği oldu. Thiago Motta ile yollar ayrılırken yerine Davide Nicola’nın göreve getirildiğini açıklandı. Sinan Gümüş'ün formasını giydiği Genoa ilk 17 haftada 11 puan alıp son sırada kaldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Genoa’da Brezilya asıllı İtalyan teknik direktör Thiago Motta ile yollar ayrıldı. Genoa Kulübü, Motta’nın yerine takımın eski futbolcularından 46 yaşındaki Davide Nicola’nın göreve getirildiğini açıkladı. İtalyan Nicola, daha önce ülkesinde Livorno, Bari ve Udinese gibi takımları çalıştırmıştı.
Serie A’da Genoa, Aurelio Andreazzoli’nin ayrılmasının ardından göreve gelen Motta yönetiminde çıktığı son 8 maçta galip gelemedi. Ligde 17 haftada 11 puan elde eden Sinan Gümüş'ün formasını giydiği Genoa, Serie A'da son sırada bulunuyor.