Sinan Gümüş’ten şık gol

Erol Bulut’un ilk 11’de görevlendirdiği gurbetçi futbolcu, 12. dakikada sol tarafta rakibini geçtikten sonra orta-şut karışımı tehlikeli bir vuruş yaptı. Arka direğe doğru yönelen meşin yuvarlak, kalecinin üstünde ağlarla buluştu. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Sinan Gümüş, kulübede Mert Hakan Yandaş’a koştu. Sarı-Lacivertli formayla ligde ilk kez fileleri sarsan ve siftah yapan başarılı futbolcu, 61. dakikada yerini Mert Hakan’a bıraktı. Teknik direktör Erol Bulut’un oyundan çıkarken tebrik ettiği Sinan, attığı golle sonuna kadar forma yarışında olacağını ve görev aldığında elinden gelenin en iyisini yapacağını gösterdi.