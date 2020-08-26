Fenerbahçe'de yeni transferler basın mensupları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Topuk Yaylası kampında bu kez ekran önüne geçen isim Sinan Gümüş oldu. 26 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da ve Antalyaspor'da takım arkadaşı olan Podolski'nin kendisi hakkında söylediği "Sinan Gümüş'ün yerinde olsam Fenerbahçe'ye gitmezdim" sözlerine de yanıt verdi.

İşte Sinan Gümüş'ün açıklamaları:

"Çok mutlu ve gururluyum bu çok büyük camianın, ailenin parçası olduğum için. Hep dört gözle bekliyordum. Kampa 5 gün önce katıldım. Ortam güzel. İdmanlar baya ağır ve yoğun geçiyor. Ben geç geldiğim için ekstra idmanlar yapıyorum. Oyuncu için bunlar faydalıdır."









Podolski'ye yanıt

"Lukas Podolski'nin söylediklerini internetten okudum. Her oyuncunun düşünce tarzı farklıdır. Saygı duyuyorum. Kendi adıma konuşacak olursam yüzde 100 arkasındayım. Çok doğru bir tercih yaptım."

'Emre Ağabey ile sürekli konuşmalarımız oldu'

"Yaklaşık 3-4 aydır Emre Ağabey ile sürekli konuşmalarımız oldu. Fenerbahçe ne kadar büyük, güzel, ortamının keyifli olduğunu anlattı. Ali Koç ve Erol Hocamıza çok teşekkür ettim. Üçüyle de güzel görüşmeler oldu. Fenerbahçe'yi çok güzel anlattılar."

"Benim için tek bir milli takım vardır, o da Türk Milli Takımı'dır. Çok uğraştık, Türk pasaportumu almak için birkaç arkadaş yardımcı oldu. Haftaya yazılı onayı alırsak başvuru yapacağız. Pasaportumu ve Türk Milli Takımı'ndan davet gelmesini dört gözle bekliyorum."





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"Yarın bir Süper Lig maçı olsa hazır durumda olamam. Biliyorsunuz, son 4 hafta Antalya'da sakatlık geçirdim. 3 hafta tatil boyunca, kendi çabalıyor, antrenmanları yapıyor ama yeterli değil. Takım antrenmanları daha farklı. Birkaç hafta içerisinde hazır olurum."

"Fenerbahçe, çok büyük bir camiadır. Başka bir takımda oynadım. Rakip olarak oynadım. Her zaman saygı var. Her zaman olacak."

Sinan Gümüş yeni sezonda 29 numaralı formayı giyecek.

"Erol Hoca ile iletişimim çok iyi. Çok iyi anlıyorum. O da doğma büyüme Almanyalı. Benim ile ilgili düşüncelerini, beklentilerini anlattı. Ben de kabul ettim. Erol Hoca ile çalışmayı çok istedim ve ona da bunu ilettim."

'Çok inanıyorum şampiyonluğa'

"Takım kaliteli. Birkaç transfer daha büyük ihtimal olacak. Yeni transferler de büyük katkı sağlayacak. Şu an olan kadro bence yeterlidir. Çok inanıyorum şampiyonluğa. İnşallah şampiyon olacağız."



