Sezon başında Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde ise sözleşmesi feshedilip Antalyaspor'a transfer olan Sinan Gümüş, Sarı Lacivertli ekibe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile veda etti

Sinan Gümüş paylaşımında şu sözleri sarf etti: "Değerli Fenerbahçe camiasına... İyi ve kötü günümde yanımda olan ve sevgisini hiç eksiltmeyen Fenerbahçe taraftarına, çok özel dostluklar edindiğim ve kötü günümde de yanımda olan takım arkadaşlarıma. gecesini gündüzüne katarak Fenerbahçe'nin başarısı için emek veren tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sezonun geriye kalan kısmında başarılar diliyorum. Sevgilerimle, Sinan Gümüş"

Sinan Gümüş'ün paylaşımı şu şekilde:







