Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımının Fenerbahçe ile yaptığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir özür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, takımın derbi maç için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan sözlerinden dolayı özür diledi.

Sinan Gümüş, Instagram hesabında yer alan mesajında, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Tekrar özür diledi

Tepkilerin dinmemesinin ardından Sarı Kırmızılı ekibin futbolcusu yeniden sosyal medya hesabından bir kez daha özür dileyen bir mesaj paylaştı.

İşte Sinan Gümüş'ün o ifadeleri:

Pazar gecesi bu konuyla ilgili özür dilemiştim. O günden bu yana kulübümün veya hocamın birşey yapmasına gerek kalmadan üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Bazı şeyleri geri alamıyorsunuz. Bu açıklamayı da anlıyorum. Bu vesileyle kırdığım ve üzdüğüm herkesten tekrar özür dilerim.