Sinan Gümüş’te artık geri sayım

Kanarya’nın, Trabzonspor’un da gündeminde olan Alpaslan Öztürk’ün yanı sıra Genoa’dan kiralık olarak geride bıraktığımız sezonu Antalya’da geçiren Sinan Gümüş’te de artık sona yaklaştığı öğrenildi. Oyuncuyla her konuda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, İtalyan kulübüyle yapılan görüşmelerdeki ufak pürüzlerin de kısa sürede çözüme kavuşacağı konuşuluyor. Sinan’ın transferiylekanatlardaki sorunu çözmekisteyen Kanarya’nın, 26 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşmeye imzasını atması bekleniyor.