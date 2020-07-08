Devre arasında kiralık olarak Genoa'dan Antalyaspor'a katılan Sinan Gümüş, gösterdiği başarılı performansla göz dolduruyor. İtalya Serie A'da zor günler geçiren Genoa, 27 puanla 17. sırada bulunuyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Genoa, şu anda bir transfer görüşmesi yapmak istemiyor ve kümede kalma mücadelesine odaklanmış durumda.

Öncelik Antalyaspor'un!

Fenerbahçe 'nin de istediği Sinan Gümüş için şu anda pazarlık yapmak istemeyen Genoa, sezon sonunda önceliği Antalyaspor'a verecek. Genoa, Antalyaspor'la yaptığı pazarlıkları sonuçlandıramaması halinde diğer teklifleri değerlendirecek. Antalyaspor, İtalya'da sezon biter bitmez Genoa'yla pazarlıklara başlayacak.

Özgür Sancar - Ajansspor