Son yıllarda milli takım ve diğer liglerde gösterdiği üstün mücadele ile adından bolca söz ettirmiştir. Sinan Gümüş küçük yaşlardan beri futbol ile iç içe bulunmuştur. Bu nedenle oldukça fazla takımda ve ligde oynamıştır. Şuan oyun pozisyonu olarak sağ açık mevkiini tercih etmektedir. Sinan Gümüş ilk yılları Almanya’da geçmiştir. 15 Ocak 1994 yılında gurbetçi bir Türk ailesinde doğmuştur. Küçük yaşlarda oynadığı oyun ve mevkii sayesinde keşfedilmesi kolaylaşmıştır. İlk başlarda orta sahada oyun kuran kişi pozisyonunda bulunmuştur. Fakat yaşı ilerledikçe kendini sağ açık pozisyonuna daha yakın görmüştür. Orta saha görevi ile çıktığı maçlarda bir sezonda tam 90 gol atarak adından söz ettirmiştir.

Sinan Gümüş nereli?

Sinan Gümüş Almanya’nın Pfullendorf şehrinde dünyaya gözünü açmıştır. Fakat Sinan Gümüş Rizeli Türk asıllı bir futbolcudur. Bu şehirde ki hocaları sayesinde temel futbol eğitimin temelleri atılmıştır. Özellikle 2011 ve 2012 sezonunda hücum oyuncusu arkası görevini sürdürmüştür.

Sinan Gümüş kaç yaşında?

15 Ocak 1994 yılında dünyaya gözünü açan Sinan Gümüş şuan 26 yaşındadır. Yakın zamanda 27 yaşına girecek olan futbolcu şuan süper lig takımlarından Fenerbahçe futbol kulübünde forma giymektedir.

Sinan Gümüş hangi takımlarda oynadı?

Sinan Gümüş için kulüp kariyerleri oldukça çeşitlidir. İlk olarak doğduğu şehrin yerel takımında oynayan Sinan Gümüşün keşfedilmesi çok uzun sürmedir. 2011 ve 2012 sezonlarında Almanya’nın en büyük takımlarından birinde oynamıştır. Bu takımın adı Stuttgart’tır.

Takımda U19 liginde yaklaşık olarak bir sezon boyunca forma giymiştir. Stuttgart kariyerinde en şanslı olduğu dönem olarak bilinir. Çünkü Türk olan hocalar işe çalışma imkânı bulmuştur. Ortak dil konuşulduğu için gerçek mevkisin de ve uygun tecrübeyi kazanması çok uzun sürmemiştir. Fakat Sinan Gümüş için ilk yardım ve gol imkânının bulunması oldukça gecikmiştir.

Yaklaşık 7. Hafta da ilk golün asistini sağlayan kişi Sinan Gümüş’tür. Devamında iki maça daha çıkan Sinan Gümüş iki gol atarak 9 haftada adından söz ettirmiştir. Devam eden sezonlarda Sinan Gümüş yaklaşık 390 dakika top oynamıştır. Gerek saha içerisinde azmi gerekse asist yeteneği sayesinde diğer takımlarca keşfedilmiştir.

Devamında U20 milli takımında oynamış ve ilk milli maçına çıkmıştır. Sonrasında gösterdiği üstün performans sayesinde Galatasaray tarafından sıkça ismi anılmıştır. Galatasaray’ın yoğun çabaları ile birlikte Stuttgart’tan 2014 ve 2015 sezonunda transfer olmuştur.

Uzun süredir Galatasaray takımında görev yapan Sinan Gümüş oynadığı pozisyonda çok rekabet görmüştür. Bu nedenle her gün daha iyiye giden bir futbol kariyeri çizmiştir. Çıktığı milli maçlarla birlikte tüm sezonda 756 dakika sahada kalmıştır. Sinan Gümüş Galatasaray spor kulübü ile birlikte tam 8 kupa almıştır.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Sinan Gümüş yeni sezonda Fenerbahçe ile anlaşmıştır. Güncel olarak transfer ücreti 1,5 milyon Euro olarak bilinmektedir. Ek olarak maç başına Fenerbahçe spor kulübünden almaktadır. Sağ ve sol kanatta oynaya bilen futbolcunun sözleşmesinin bitmesine bir yıl vardır.

Sinan Gümüş sol ayaklı ve forvet olan nadir futbolculardan birisidir. Bu nedenle değeri de oldukça yüksektir Ocak ayın da yeni yaşına girecek olan futbolu için birçok takım teklif göndermiştir. Özellikle derbi ve önemli maçlarda gösterdiği ustun başarı birçok futbol yorumcusu tarafından bilinmektedir. 1, 79 boyu olan futbolcu daha içinde kalma süresi istatistiği de oldukça yüksektir. Futbolcu çıktığı 22 maçta attığı 27 gol ile oldukça iyi bir istatistik izlemektedir.