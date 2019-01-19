Sinan Gümüş: Mutluyum bol gollü başladık

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Sinan Gümüş önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sinan'ın maç sonu açıklamaları:

"2019'a bol gollü başladık, o yüzden mutluyum. Maalesef hat-trick olmadı ama benim yerime Henry attı. Gol hedefi yok, maçtan maça bakacağız. Bakalım haftaya benim adıma kaç gol daha bekleyecek."