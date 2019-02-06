Sinan Gümüş isyan etti!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'nci dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Hatayspor'un file bekçisi Ömer Alıcı, 39'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bugün sabah saatlerinde babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor mücadelesinde takımının başında yer alamadı. Deneyimli teknik adamın yokluğunda takımın başında Hasan Şaş ve Levent Şahin görev yaptı.

Mücadelenin ardından Sinan Gümüş sosyal medya hesabından "Ucuz atlattım" mesajıyla ayağının fotoğrafını paylaştı. Bu gönderi kısa zamanda çok ses getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın önüne geçen olay ise 84. dakikada yaşandı. Yerini Feghouli'ye bırakan Sinan Gümüş'e taraftardan tepki gelirken, genç futbolcunun moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

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