Sinan Gümüş, ilk 11 için umutlandı

15 yeni transfer sonrası kanat arayışlarına, teknik direktör Erol Bulut'un iç bünyeden çözüm araması, Sinan Gümüş'ü ilk 11 için umutlandırdı.

Galatasaray macerasından sonra geçen sezon salgın sonrası Antalyaspor'da büyük çıkış yapan, ardından sezon başında Sarı-Lacivertli renklere bağlanan Sinan, “Oynadığım alanda forma rekabeti sürekli formda olmamı sağlıyor. Camia ve taraftarımızın bizden büyük beklentileri var. Uzun zamandır özlenen şampiyonluk için iyi bir takım oluşturuldu. Ben de başarıya giden yolda takıma katkı vermek istiyorum" diye konuştu.