Sinan Gümüş için yeni iddia

Ara dönemde, Orgill, Umar, Gökdeniz, Eren ve Hakan'la sözleşme imzalayan yeşil-beyazlıların Antalyaspor'dan Sinan Gümüş'ü de istediği öğrenildi. Sezonun ikinci yarısında üst sıralarda yer almayı hedefleyen yeşil-beyazlılar Sinan için girişimlere başladığı ve transferin kısa zaman içinde netleşeceği ifade edildi.

Bu sezon Antalyaspor'la 11 Süper Lig maçına çıkan deneyimli oyuncu 364 dakika süre alırken, gol katkısında bulunamadı. Kanatlarda ve forvette oynayabilen 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını da giydi. Sinan'ın Antalyaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DHA