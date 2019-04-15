Sinan Gümüş, Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi

Galatasaray’ın maçın oynanacağı stada hareket ettiği esnada Mbaye Diagne, instagramdan kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftarın videsounu paylaştı. Diagne’nin paylaşımında Sinan Gümüş’ün taraftarı kastederek, “Bunlar Suriyeli’ye benziyor” demesi büyük tepki topladı. Yıldız oyuncu sonradan girdiği derbide de etkili olamayınca tepkilerin odak noktası oldu.

Taraftardan özür diledi

Sarı-kırmızılı taraftarlara söylediği söz sonrasında büyük tepki çeken Sinan Gümüş, sosyal medya hesabından özür diledi.

Sinan Gümüş, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Florya'da tepki

1-1'lik eşitlikle biten Fenerbahçe derbisi sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçen Galatasaray kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Takımı coşkuyla karşılayan sar-kırmızılı taraftarlar, takım otobüsünün tesisleri giriş yapması sonrası olaysız şekilde dağıldı. Florya'daki Galatasaray taraftarları, takım otobüsünün tesislere girişi sırasında Sinan Gümüş'e tepki gösterdi.