Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Sinan Gümüş’ün gözü, Galatasaray Yönetimi’nden gelecek yeni sözleşme teklifinde. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu için Sarı-Kırmızılılar’ın verdiği son karar ise ‘beklemek’ oldu.

Sinan şu sıralarda istediği kulüple görüşüp sezon sonunda bedavaya ayrılma şansına sahip. Galatasaray cephesi ise sezon bitmeden Sinan’a yeni kontrat önermeyi düşünmüyor.

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