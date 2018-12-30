Sinan Gümüş Galatasaray'dan kontrat bekliyor

Kontratı sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş’ün gözü, Galatasaray Yönetimi’nden gelecek yeni sözleşme teklifinde.

30 Aralık 2018, Pazar 09:37
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Sinan Gümüş Galatasaray'dan kontrat bekliyor

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Sinan Gümüş’ün gözü, Galatasaray Yönetimi’nden gelecek yeni sözleşme teklifinde. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu için Sarı-Kırmızılılar’ın verdiği son karar ise ‘beklemek’ oldu.

Sinan şu sıralarda istediği kulüple görüşüp sezon sonunda bedavaya ayrılma şansına sahip. Galatasaray cephesi ise sezon bitmeden Sinan’a yeni kontrat önermeyi düşünmüyor.

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