Eren Derdiyok kadro dışı kaldıktan sonra forvet oynayabilecek tek isim olarak kalan Sinan Gümüş, Ankaragücü ve Göztepe maçlarında beklentileri fazlasıyla karşıladı. İkinci yarının ilk haftasında iki kez ağları havalandıran Sinan, İzmir deplasmanında da şansının yardımıyla topu ağlara gönderdi ve galibiyeti getirdi.

Her ne kadar performansı nedeniyle sık sık eleştirilse de Galatasaray’ın forvetteki kurtarıcısı olan Sinan, ilk yarıdaki performansını şimdiden geride bıraktı. Sezonun ilk devresinde çıktığı 10 lig maçında sadece 1 gol atabilen gurbetçi futbolcu, ikinci devredeki 2 maçta ise 3 kez fileleri sarstı.

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