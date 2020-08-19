Sinan Gümüş: Büyük Fenerbahçe’nin futbolcusuyum

Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladığı Sinan Gümüş, imza sonrası açıklamalarda bulundu. Sinan Gümüş, "Bugün itibariyle büyük Fenerbahçe’nin futbolcusuyum. Tek amacım Çubuklu formayı başarıyla taşıyabilmek ve Fenerbahçe taraftarlarına “Sinan Gümüş iyi ki burada” dedirtebilmek, hep birlikte yaşayacağımız gurur dolu günlerin parçası olabilmektir.



