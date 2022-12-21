FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda üçüncü olması daha önceden kesin olan Darüşşafaka, son maçında sahasında İsrail’in Hapoel Kudüs takımına 92-69 yenildi. Grubun diğer karşılaşmasında Alman Riesen Ludwigsburg Danimarka’da Bakken Bears’ı 94-86 yendi. Bu sonuçlarla Hapoel birinci, Riesen ikinci olurken temsilcimiz 2 galibiyet, 4 beraberlikle üçüncü oldu ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

SIRADAKİ RAKiP BENFİCA

Grup lideri Hapoel doğrudan son 16’ya kalırken, Darüşşafaka Portekiz’in Benfica takımıyla play-in oynayacak. İki maç alan takım son 16’ya kalacak. Dünkü maç öncesi düzenlenen törende Daçka’nın sembol oyuncusu Sinan Güler, sahalara veda etti.

Sinan Güler parkeye veda etti

8 Kasım 1983 İstanbul doğumlu olan Sinan Güler, oyunculuk kariyeri boyunca Beşiktaş (2001-2003, 2007-2008), Carroll College (2004-2006), Darüşşafaka (2006-2007, 2019-2022), Anadolu Efes (2008-2013), Galatasaray (2013-2017) ve Fenerbahçe (2017-2019) takımlarının kadrolarında yer aldı.

Sinan Güler, kariyeri boyunca EuroCup, 2 kez Basketbol Süper Ligi, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı ve 155 kez de A Erkek Milli Takım forması giydi. Güler, 2010 yılında gümüş madalya kazanan Ay-yıldızlılarımızın kadrosunda bulundu.