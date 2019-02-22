2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız'da Sinan Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli basketbolcu Sinan Güler de grupta iki önemli maç oynayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası’na katılma hakkını yakalamamıza rağmen önümüzde iki önemli maç var. Ankara’daki ortamın nasıl olacağını biliyoruz. Yarın oynayacağımız maç önemli. Bu ikisi enerjimizi ve birlikteliğimizi gösterebileceğimiz maçlar. Herkesin birlikte oynamaktan keyif aldığı iki maç yapacağız. Umuyorum ki güzel sonuçlarla beraber bunu da taçlandırırız. Ankara’da özel ve büyülü anlar yaşıyoruz."