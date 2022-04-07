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Sinan Erdem kapalı gişe

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, evimizde oynayacağı ilk Playoff maçı biletlerinin tükendiğini açıkladı.

07 Nisan 2022, Perşembe 21:46 Son Güncelleme:
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Sinan Erdem kapalı gişe

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, evinde oynayacağı Playoff ilk maçı biletlerinin tükendiğini sosyal medyadan teşekkür mesajı yayınlayarak duyurdu.

Yapılan açıklamada ''Gün, saat, rakip fark etmeksizin desteğini gösteren ve bu sezonu unutulmaz kılan tüm Anadolu Efeslilere sonsuz teşekkürler.'' ifadeleri kullanıldı.




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