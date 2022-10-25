Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş 'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Valerien Ismael'in geleceğine ve taraftarın Fransız teknik direktörün yerine istediği Sergen Yalçın'ın kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sinan Engin, "Sergen Yalçın ile konuştum, takım çalıştırmayacak. İstemiyor yani… İkna ederler mi bilmiyorum ama şu an için böyle bir düşüncesi yok. Ismael olmadı. Sevgili Başkan Ahmet Nur Çebi, gereken operasyonu yap. Valerien Ismael ile devre arası yollar ayrılır gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

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"O FUTBOLCULAR HOCAYI SATMIŞTIR"

"Bir futbolcu grubunda, hocanın taktiğini eleştirenler varsa, o futbolcular, hocayı satmıştır! Wout Weghorst'un demecine bakın, dikiş daha tutmaz! Valerien Ismael, Beşiktaş taraftarının gönlüne giremedi. Hatay'dan 3 puanla dönse, içeride Ümraniyespor'u da yense, gitti Galatasaray ile de berabere kaldı. Taraftarlar yine de Valerien Ismael'e tezahürat yapmaz."

"ELEKTRİKLER KESİLMİŞ!"

"Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael arasında elektrikler kesilmiş. Sadece Ismael suçlu değil! Suçun en büyüğü futbolcularda. Çıkacaksın, Beşiktaş futbolcusu gibi oynayacaksın. Beşiktaş için ileriye bakıyorum, tabloyu görüyorum. Valerien Ismael ile devam edecek gibi görünmüyor. Beşiktaş'ın devre arası Ismael ile yolları ayırması gerekebilir. İki ileri, bir geri!"





"GALATASARAY'A YENİLİRSE HİÇBİR YÖNETİM TUTAMAZ"

"Beşiktaş eğer Galatasaray'a yenilirse, Valerien Ismael'i hiçbir yönetim tutamaz. Beşiktaş, Galatasaray'dan sonra Antalyaspor maçını oynayacak, büyük protestolar olur. Antalyaspor maçını Allah korusun kaybedersen, takımın başında duramazsın! Bu kulübün gerçek sahibi taraftar! Ne istiyorlarsa, yapmak zorundasın."

"JOSEF'İ NİYE OYNATIYOR?"

"Puan farkı olarak çok büyük bir şey yok ama Beşiktaş taraftarı daha iyi bir oyun bekliyor. Josef mesela, ben oynatmam! Kötü oynuyor, ısrar ediyor. Jackson Muleka'yı neden oyundan aldın? Neden Cenk Tosun ile başlamıyorsun? Beşiktaş'ta birinci suçlu teknik direktördür ama toptan kimse ölmez! Topun önüne geçmiyorsun, adam kaçırıyorsun! Sen sahada gerekeni yapacaksın. İlk 30 dakika müthiş bir Beşiktaş vardı, orada 3-0 yapabilirdi. Sonra iş koptu. Hatayspor çok iyi takım değil, Ömer Erdoğan dönemindeki Hatayspor daha iyiydi. Benim söylediklerimi anlaması gerekenler, anlamıştır. Valerien Ismael ile devre arası yollar ayrılır gibi görünüyor."



