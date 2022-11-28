Sinan Cankurt dünya şampiyonu!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın ev sahipliği yaptığı Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda tarihi madalya geldi. Olimpik branşlardan biri olan trampolin bireyselde final mücadelesi veren Sinan Cankurt, 11-12 yaş kategorisinde 52.040 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Çifte gümüş de geldi

Milli sporcumuz bu başarısıyla bireysel kategoride ülkemize tarihimizdeki ilk Dünya Şampiyonluğunu getirdi. Aynı şampiyonada ayrıca senkronizede çifte gümüş geldi. 13-14 yaş kategorisinde Batuhan Meriç Mamur-Sinan Cankurt ve 15-16 yaş kategorisinde Emir Öztürk-Fahreddin Duman ikilisi Dünya 2.'liği elde etti.