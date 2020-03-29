Belçika’da Antwerp forması giyen A Milli Takımımız’ın kalecilerinden Sinan Bolat, FANATİK evden eve röportajlar serisinin bugünkü konuğu oldu. Başarılı eldivenle Belçika’daki Korona tehdidinden başladık, Avrupa Şampiyonası başta olmak üzere kariyer hedeflerine dair birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Sözü fazla uzatmadan ilk sorumuzu sorup Sinan’ı dinleyelim...

Belçika’da hayat nasıl? Korona ile nasıl mücadele ediyorsunuz?

‘Tek ilaç evde kalmak’

“Bu virüsün şimdilik tek ilacı evde kalmak. Burada da insanlar son derece bilinçli. İlk başlarda fazla umursanmadı belki ama sonrasında rakamlar arttıkça insanlar daha dikkatli olmaya başladılar. Şu an sokağa çıkma yasağı yok ama sokağa çıkan da yok. Mecburi haller dışında herkes evinde oturuyor. Sokağa en fazla iki kişi çıkabilirsin. Kimseye 1 metreden fazla yaklaşamazsın. Yani karantina hayatına son derece önem veriliyor burada. Hayatımızda ilk kez böyle bir durum yaşıyoruz, şaşkınız ve tedirginiz. İnşallah en kısa sürede vaka sayıları düşmeye başlar. Türkiye’de de insanların sokağa çıktıklarını duyuyorum, lütfen evlerinizde kalın. Avrupa’da bu hastalığı önemsemeyen ülkelerin durumu ortada.”

EURO 2020’nin ertelenmesi hakkında ne düşünüyorsun?

‘Sakatlarımız yetişecek’

“Açıkçası çok üzüldüm. Çünkü bir an önce turnuvanın başlamasını bekliyordum. Bir yandan bakıldığında erteleme kararı bizim için avantaj oldu denebilir. Çünkü birçok sakatımız vardı. Onların yeniden eski formlarını yakalamaları için gerekli zamana sahip olacağız. Çok iyi bir takımız, ne zaman nerede oynanırsa oynansın biz Türkiye olarak Avrupa Şampiyonası’nda çok başarılı olacağız, buna yürekten inanıyorum.”

Adın transferde sıkça geçiyor. Yeniden Türkiye var mı?

‘Türkiye’ye dönebilirim’

“Belçika’da sözleşmem bitiyor. Kupada finale çıktık, ligde 3. durumdaydık erteleme kararından önce. Bu sezon yalnızca 1 maç kaçırdım ve kendi adıma her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim. Kulübüm yeni kontrat istedi ama ben süreci beklemek ve sonrasında karar vermek istiyorum. Avrupa’dan ve Türkiye’den aldığım çok sayıda teklif var. Ona göre hareket edeceğim. Yeniden Türkiye neden olmasın? Doğru bir adım olduktan sonra buna hayır demem.”

Galatasaray ve Muslera hakkında nasıl bir değerlendirme yaparsın?

‘Aslan’ın herşeyi Muslera’

“Muslera eski takım arkadaşım. 1 sene boyunca beraberdik. Öncelikle o çok iyi bir insan. Türkiye’de oynayıp da tüm takımların taraftarlarının saygısını ve sevgisini kazanmak kolay bir şey değil. Ancak o bunu başarmış durumda. Kaleciliğine gelince... Türkiye’de oynadığı her sene üstüne koyarak devam etti. Bence bu seneki performansı hepsinin üstünde sayılabilir. Galatasaray ne zaman sıkıntıya düşse Muslera sahneye çıkar. Son dakikalarda yaptığı kurtarışlar, maçların kırılma anlarındaki refleksleri... O gerçekten üst düzey bir kaleci ve Galatasaray’ın bana göre her şeyi. Bu sezon Galatasaray şampiyon olursa bence bunda en büyük paylardan biri de Muslera’ya ait.”

Uğurcan Çakır, rekor bedelle transfer yapar mı sana göre?

‘Uğurcan, Avrupa’ya gitmeli’

“Trabzonspor altyapısından çok önemli bir oyuncu çıkardı. Uğurcan’ın performansını çok beğeniyorum. Komple bir kaleci. Yani sadece bir ya da iki özelliği değil bana göre bir kalecide olması gereken özellikleri büyük ölçüde üzerinde taşıyor. Ayaktan iyi, yan toplarda başarılı, çizgide sağlam. Tabii tüm bunları da geliştirip üzerine koymalı. Bence en kısa sürede Avrupa’ya gidip ülkemizi orada temsil etmeli. Uzun yıllar bunu yapabilecek kapasitede.”

Şampiyonluk yarışını nasıl yorumlarsın?

‘ Trabzon ve Başakşehir...’

“Açıkça söylemek gerekirse ben sezon genelindeki performanslara bakınca Trabzon ve Başakşehir arasında geçmesini bekliyordum. Ancak Galatasaray’ın son dönemde çok başarılı bir çıkışı oldu ve yeniden yarışa girdiler. 3 takımlı çok heyecanlı bir yarış olacak. Belçika’dan Süper Lig’i her zaman takip ediyorum. Bu yarışın sonunu da çok merak ediyorum.”

Ömer Necati Albayrak