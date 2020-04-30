Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen milli kaleci, "Şu anda günlerim daha iyi geçiyor çünkü bu vakalar azalmaya başladı. Belçika'da kısıtlamalar biraz gevşedi. 2 haftadır küçük gruplar halinde de çalışmalara başladık. İster istemez psikolojik olarak daha iyi duruma geldik. Biz her gün idman yapmaya alışığız. Bu rutine dönmek insana mutluluk veriyor" dedi.

Maçların oynanma olasılığı az!

Maçların oynanma olasılığını değerlendiren Sinan şunları söyledi:

"Bundan 1 ay önce Federasyon ligi sonlandırma kararı almıştı ancak henüz bu karar resmiyet kazanmadı. Devletin kararı bekleniyor ancak oynanma olasılığı daha az gibi duruyor. Hollanda ve Fransa sınırlarımıza yakın olduğu için bu devletleri de Belçike Devleti takip ediyor. Belçika Ligi'de sonlandırılacak gibi duruyor. Burada öncelik insan sağlığı. Bu virüs çıkalı 2 ay oldu. Belçika'da vakalar gittikçe azalıyor. Belçika Federasyonu burada çok erken karar aldı. Biraz daha beklenebilirdi. Bence Lig devam etmeli. Lig devam ederse daha adil sonuçlar ortaya çıkar."

"Play-off'u garantilemiştik ve Belçika Kupa Finali oynayacaktık. Şu anda ne karar çıkacağını bekliyoruz. Elimden geldiğince evin içinde açma germe yapıyorum. Dışarıda bisiklet sürüyorum ve koşuyorum. Elimden geldiğince kondisyonumu iyi seviyede tutuyorum. Ben çalışmayı seven biriyim. 2 gün üst üste bir şey yapmadan duramam."

Berke çok iyi bir sezon geçirdi!

Fenerbahçe'nin kiralık olarak Belçika'da forma giyen genç kalecisi Berke Özer hakkında da konuşan Sinan şunları söyledi:

"Berke'nin maçlarını zaman zaman izliyorum. Berke çok iyi bir sezon geçirdi. Westerlo gibi bir takımla üst sıralara oynamak çok büyük bir başarı."

Türkiye'nin büyük kulüplerinden gelen teklifler var!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Sinan, "Bu konuda bir şey söylemek için çok erken. Burada kulübümle sözleşmem bitiyor. Yeni sözleşme yapmak istiyorlar ancak ben biraz daha bekleme taraftarıyım. Burada özellikle Türkiye'den ve İspanya'dan teklifler alıyorum. Fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü bu sürecin sonunda ne olacağı belli değil. İsim söylemem yanlış olur ancak Türkiye'den gelen teklifler var. Burada büyük kulüplerden gelen teklifler var. Türk vatandaşı olarak Avrupa'da oynuyorum. Şartlar uygun olursa tekrardan Türkiye'ye dönmek isterim" dedi.

Merih Demiral büyük bir çıkış yaptı!

Milli Takım'ın yakaladığı genç jenerasyona da değinen Sinan, Merih ve Çağlar'dan övgüyle bahsetti:

"Merih Avrupa'da büyük çıkış yapan oyunculardan biri. O yaşta Juventus'a transfer olmak hiç kolay değil. Adaptasyon süresini hemen atlattı ve formayı kaptı. Şanssız bir sakatlık yaşadı ancak umarım en kısa sürede iyileşir ve eski formuna döner. Çağlar Söyüncü'de çok formda. İngiltere'de her hafta 11 oynamak hiç kolay değil. Birkaç genç oyuncumzun ağır sakatlıkları vardı. Şampiyona'nın ertelenmesi onlar için şans oldu. Şu anda gerçekten takım ismi vermem doğru olmaz ancak Fulham'a bir dönem transfer sürecim oldu. Ligin son haftalarında dizimden sakatlandığım için bu transfer gerçekleşmedi. Bu süreci atlattıktan sonra en doğru kararı alacağım. Dünya'nın şu anda en formda kalecisi bence Oblak. Son yıllarda çok üst düzey bir performans sergiliyor. Atletico Madrid çok organize bir takım. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde çok iyiler. Bu sene kupanın en büyük adaylarından birisi bence Atletico Madrid."