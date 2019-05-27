Belçika Pro Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat, takımının dün UEFA Avrupa Ligi play-off finalinde Charleroi'yı 3-2 yendiği karşılaşma sonrası geleceğiyle ilgili çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Kupa 2 vizesi aldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki eldiven, kulübüne sitem dolu sözlerle yüklendi.

Geleceğinin tamamı ile yönetime bağlı olduğunu söyleyen Galatasaray'ın eski kalecisi, "Basında kulübün başka kalecilerle görüştüğünü okudum. Ben, şu ana dek son derece şeffaf davrandım ama kulüpten de aynı şeyi bekliyorum. Eğer bana karşı açık olurlarsa bu her iki taraf için de iyi olur. Şu anda zaten Türkiye ve İspanya'dan yeterince talibim var." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler