Sinan Akgün: Hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’un kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, sezonun kalan haftaları için Giresun’da saha çalışmalarına başladıklarını söyledi.

14 Mayıs 2020, Perşembe 13:54 Son Güncelleme:
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Sinan Akgün: Hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’un kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, sezonun kalan haftaları için Giresun’da saha çalışmalarına başladıklarını söyledi. Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salı günü oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapıldığını belirtti.

Sonuçların temiz çıkmasının ardından da bu sabah itibarıyla saha çalışmalarına başladıklarını ifade eden Akgün, 19 Haziran’da yeniden başlayacak lig hazırlıklarını kentte devam ettireceklerini dile getirdi.

Ligde play-off mücadelesi verdiklerini ve sezon sonunda da bu hedeflerine ulaşmak istediklerini aktaran Sinan Akgün, şöyle konuştu:

"Önümüzde ligin yeniden başlayacağı tarihe kadar bir aylık zaman var. Hedefimiz bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek. Zorlu bir süreç bizi bekliyor, bunun farkındayız. Play-off hedefimizi gerçekleştirme adına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kalan haftalarda başarılı sonuçlar alarak bu hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Akgün, sezonda kalan yedi maçın beşini kendi saha ve seyircileri önünde oynayacaklarını, play-off’a kalma adına bu avantajlarını en iyi şekilde kullanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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