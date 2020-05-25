Sinameki Otu, dünyada bulunan en faydalı bitkiler arasındadır. Sıcak iklimleri seven bitki, Afrika'da ve benzer iklimlerde sıklıkla görülür. Maki ikliminin hakim olduğu alanlarda daha çok görülen ot türü, sağlığa verdiği faydalardan ötürü yüzyıllardır alternatif tıp alanında tercih ediliyor.

Sinameki otu nedir?

Sinameki Otu, baklagiller familyasına ait bitki türüdür. Boyu 1,5 metreye kadar ulaşabilen Sinameki , ağaç görünümünde çalılık olarak biliniyor. Bazı türleri, 7-10 metre arasında yükselebiliyor. Bileşik yapraklı olan Sinameki Otu, sarı renkli çiçeklere sahiptir.

Afrika, Hindistan ve Arabistan bölgelerinde yetişen bu bitki farklı türlere sahiptir. 400'den fazla türü olan bitki, sağlık için son derece yararlıdır. Kabızlık ve basur tedavisinde yüzyıllar boyunca kullanılmış, kullanılmaya devam ediyor.

Sinameki otunun faydaları nelerdir?

Sinameki bitkisinin onlarca faydası bulunuyor. Her biri farklı yapılarda olan bu ot türü, vücudumuz için birbirinden farklı yararlar barındırıyor.

Sinameki Otunun en fazla bilinen faydası, kabızlığa karşı iyi geliyor olmasıdır. Kabızlık giderici olan ot türü, bağırsaklardaki dışkının yumuşamasını sağlıyor. Ayrıca çoğunluğu kabızlıktan kaynaklanan basur rahatsızlığına karşı kullanılabiliyor.

Vücudun içerisinde bulunan iltihaplanmaya karşı faydalıdır. Cilt yüzeyinde oluşmuş yaralarda kullanıldığı zaman, iltihabı kurutucu özellikleri bulunur. Ancak iltihap için sıklıkla kullanılması önerilmiyor.

Sinameki Otunun içinde bulunan bileşenler, vücut içerisindeki parazitleri yok edici özelliklere sahiptir. Özellikle sindirim bölümünde parazit ve mikrop oluşumunu giderici özelliklere sahiptir. Bağırsak kurtlarıyla savaşarak, onları vücuttan atılmasına destek olur.

Ağrı kesici özellikleri de bulunur. Baş ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı gibi sorunlarda Sinameki Otu kullanılarak rahatlama sağlanabilir.

Cilt üzerinde olumlu etkilerinin olduğuna dair bilgiler bulunuyor. Sinameki Otu, cildin daha canlı ve parlak şekilde görünmesine yardımcı olur. Ayrıca cilt üzerinde meydana gelen leke, sivilce gibi durumlarda uzman tavsiyesiyle kullanılabilir.

Sinameki Otunu ishal sorunu olan kişilerin kullanmaması öneriliyor. Kabızlığa karşı olan Sinemaki Otu, ishal durumunda kullanılırsa, kişinin hastaneye yatmasını gerektirebilecek enerji kaybına yol açabilir. Bu nedenle uzman görüşü alındıktan sonra kullanılmalıdır.

Sinameki otu ne işe yarar?

Sinemaki Otunun ne işe yaradığı konusunda sıklıkla sorulan sorulardan birisi, ne işe yaradığına ilişkindir. Sinameki Otu, sıklıkla tüketilmemesi gereken, belli ölçülerde ve periyotlarda tüketilmesi gereken ot türüdür.

Rahatlatıcı etkisi bulunur

Sinameki Otundan çay elde edilerek, içildiğinde rahatlatma sağlayabilir. Özellikle akşam iş yerinden yorgun dönenler veya sürekli halsizlik problemiyle karşı karşıya kalanlar Sinameki Otu kullanarak, bu etkisinden faydalanabilirler.

Cildi yumuşatır

Sert veya gergin cilt tipine sahip olanlarda çatlama, kanama ve yaralanma sorunları sıklıkla gerçekleşir. Özellikle kış mevsiminde bu tür sorunların yaşanmaması için Sinameki Otunun yumuşatıcı özelliğinden faydalanılabilir.

Sinameki otu ne için kullanılır?

Sinameki Otunun kullanım alanları birbirinden farklıdır. Uzman tavsiyesi alınmadan kullanılmaması gereken Sinameki Otu belli amaçlarla kullanılabilir.

Kemik gelişimi için kullanılabilir

Sinameki otu içerisinde bulunan bazı bileşenler kemik sağlığını geliştirici özelliklere sahiptir. Kemik erimesine karşı etkili olabilen bitki, bu anlamda uzman tavsiyesi alındıktan sonra kullanılmaya başlanabilir.

Bağırsak hastalıklarına karşı kullanılır

İshal hariç, tüm bağırsak hastalıklarında Sinameki Otu tercih edilebilir. Kabızlık, parazit, mikrobiyal enfeksiyon hastalığı ve diğer tüm rahatsızlıklar için tüketilebilir. Bağırsak sağlığını dış etkilere karşı dirençli hale getirir.

Sinameki otu nasıl kullanılır?

Sinameki Otu, çay formunda daha çok tüketilen bitkidir. Bununla birlikte balla karıştırılarak tüketilebilir. Kullanılmadan önce uzmanlardan bilgi alınması gereken Sinameki Otu aşırı tüketilmemelidir.

Hazırlanış

İlk olarak kurutulmuş Sinameki Otunu iki yemek kaşığı çıkararak kenara koyun.

Ardından 200 ml kadar suyu ocağa bırakıp kaynamasını bırakın, kaynadıktan hemen sonra, Sinameki Otunu içine atıp 1-2 dakika daha bekleyin, ocağı kapatın. En az 10 dakika demlenmesini bekleyin.

Çay formunda tüketebilirsiniz. Ancak tadını beğenmezseniz, üzerine 1 çay kaşığı bal ekleyerek iyice karıştırarak içebilirsiniz. Bu sayede yorgunluğunuzu üzerinizden atabilir, faydalarını görebilirsiniz.