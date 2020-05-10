Sindirim sistemi yollarının düzene girmesi ve kabızlık probleminden kurtulmak adına bitkisel bir çözüm aranıyorsa, sinameki çayını denemek oldukça önemli olacaktır. Sinameki çayının bunun dışında birden fazla faydasının olduğunu belirtmek doğru olacaktır. Fakat bu çayı, gereğinden fazla kullanmak ciddi sağlık problemlerine neden olacaktır. Sinameki; Hindistan, Afrika gibi birçok yerde yetişen bitki türüdür. Sinamekinin tohum ve yaprakları, bitkisel ilaç şeklinde kullanılmaktadır. Sinameki bitkisinin; pembe, beyaz ve sarı çiçekleri bulunmaktadır.

Sinameki çayı faydaları neler?

Sinameki çayı, içerisinde yer alan maddelerden ötürü oldukça farklı faydalara sahiptir. İçeriğinde bulunan bileşenler dolayısıyla oldukça kuvvetli bir müshil olarak tanımlanabilir. Sinameki çayının daha çok sindirim sisteminin düzelmesi ve kabızlığın giderilmesinde kullanıldığını belirtmek doğru olacaktır. Bunların dışında pek çok faydası bulunan sinameki çayının faydaları aşağıdaki gibi olacaktır;

- Sinameki çayı, çok iyi bir idrar sökücü olarak tanımlanabilir.

- Sakinleştirici etkisi bulunan sinameki çayı, ağrı kesici özelliğine sahiptir. Bu çay; papatya, rezene ve melisa bitkileri ile tüketildiği zaman mide ülserine neden olan bakterileri yok eder.

- İdrar yolundaki enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaları ortadan kaldırmaktadır.

- Sinameki çayı saç dökülmesini önler.

- Gut hastalığı, kas spazmı, eklem ağrıları gibi rahatsızlıkların iyileşmesinde önemli rol oynar.

- Sinameki çayı, kanı temizler.

- Vücutta birikmiş fazla su ve toksinlerin atılmasına yardımcı olan antioksidan bileşenleri içeriğinde bulundurur.

- Taze demlenmiş sinameki çayı sayesinde saç derisine masaj yapıldıktan sonra saç dökülmelerinin önüne geçilir.

- Basur, saç dökülmesi, sivilce, akne, kaşıntı, egzama gibi rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde tercih edilen sinameki çayı, bu konularda oldukça fayda sağlamaktadır.

- Sinameki çayı ile yapılan tonik, her gün yapılması halinde cildin canlanmasına ve pürüzsüz olmasına katkı sağlayacaktır.

- Sinameki çayı, bağırsak kurdu olan kişiler için birebirdir. Sinameki çayının en önemli faydalarından birisi de bağırsak kurdunun vücuttan uzaklaşmasına destek olmasıdır.

Sinameki çayının en yaygın şekilde kabızlık tedavisinde kullanıldığını belirtmek mümkündür. Kabızlık; vücudun hareketsiz kalması, yetersiz su tüketmek, düzensiz beslenme gibi nedenlerden ortaya çıkan bir problemdir. Bu sorun; stres yaratan, sindirim sorunlarını beraberinde getiren bir problemdir. Sinameki çayı tüketilerek bu problemden kurtulmak mümkün ve kesindir. 8 ile 10 saat arasında etki göstermeye başlayan sinameki çayı, bağırsak temizleme özelliğinden ötürü kullanılmaktadır ancak gereğinden fazla tüketilmemesi, insan sağlığı bakımından faydalı olacaktır. 1 hafta sürekli şekilde aynı saatlerde olmak üzere sinameki çayını sabah- akşam aç karnına ılık olarak tüketmek, kabızlık sorununu ortadan kaldıracaktır. Daha uzun süreli kullanılmaması, uzmanlar tarafından önerilmektedir. Çünkü sinameki çayının daha uzun süreli kullanılmasıyla beraber bağırsaktaki floranın bozulması mümkün olarak, bağırsakların fonksiyonlarını tam yapmamasına sebep olabilir. Bunun dışında bağımlılık etkisi yaratabilir.

Sinameki çayı kullananlar zayıflıyor mu?

Sinameki çayı kullananların zayıflayıp zayıflamadığı merak edilen en önemli konular arasında yer almaktadır. Sinameki çayında bulunan içerikler, antioksidan özelliği beraberinde bulundurmaktadır. Bu yüzden sinameki çayı, detoks etkisini gösterip, vücut içinde yer alan ödemin atılması için önemi rol oynar.

Vücuttan toksin maddelerinin atılmasını basit hale getiren sinameki çayı, yağ hücrelerinin çevresindeki toksinlerin yok edilmesine yardımcı olur. Bu sayede metabolizma hızlanarak yağ yakımı meyana gelir. Bunun dışında sinameki, iştah kesen bir özelliğe sahiptir. Bu etkiden ötürü zayıflamak konusunda da destek olur. Bağırsak fonksiyonlarını hızlandıran bu çay, diyet programı uygulanırken ortaya çıkacak kabızlık sorunlarını da ortadan kaldırıp diyetin verimli olmasını sağlar.

Sinameki çayı, zayıflamak için tüketilmekte olup bağırsakları ve metabolizmayı düzene soksa da, bu çay ile zayıflamak, uzmanlar tarafından önerilmemektedir. Çünkü sinameki çayının gereğinden fazla bir şekilde tüketilmesi, daha farklı sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Sinameki çayının fazla tüketilmesi sonucunda bağırsaklarda yer alan yararlı bakteriler zarar görür. Bu ise bağırsakların fonksiyonlarını yerine getirememesine olanak sağlar. Bu yüzden sinameki çayının gereğinden fazlası uzmanlar tarafından önerilmemektedir.