Sina Afra: “Ana hedefimiz finallerde kupayı alıp MSI’a gitmek”

1907 Fenerbahçe Takım Başkanı Sina Afra, kişisel Twitter hesabından VF Şampiyonluk Ligi ve 1907 Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

VF Şampiyonluk Ligi’ni 1. sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler’in hedefleri hakkında da konuşan Sina Afra, ana hedeflerinin finallere kalıp kupayı aldıktan sonra MSI’ya gitmek olduğunu söyledi. Akademi Ligi hakkında da konuşan başkan, yeni lig sistemiyle birçok yetenekli genç Türk oyuncuları olduğunu fark ettiklerini söyledi.

İşte Sina Afra’nın tüm açıklamaları;

“Espor ve VF Şampiyonluk Ligi hakkındaki bazı düşüncelerim:

1907 Fenerbahçe olarak hem akademi ligini hem de VFŞL’yi 1. sırada bitirdik. Oyuncularımız, koçlarımız, analistlerimiz, yöneticiler ve diğer herkes son derece yetenekliler.

Ana hedefimiz finallere kalıp kupayı aldıktan sonra MSI’ya gitmek. Takımımızın sürpriz yapmaya devam edeceğine inanıyorum.

TCL en güçlü “wildcard” alanı. LoLEspor ile ortaklık/franchising sistemine geçtikten sonra TCL’in Major liglerden biri olma yolunda olduğuna inanıyorum. Ayrıca TCL’in Dünya Şampiyonası’nda 2 slot almasını umuyorum.

Akademi Ligi ile ne kadar yeteneğe sahip olduğumuzu öğrendik. Türkiye’den yeni, genç, aç ve parlak yetenekler için bizi izlemeye devam edin. Bence daha fazla takımın sadece Türk oyunculardan oluşan kadrolara sahip olduğuna şahit olacağız.

Umarım Rift Rivals’ta LoLEspor CIS ve Vietnam dışında farklı rakipler de getirir. Hadi bu LEC olsun.

Fenerbahçe’nin hashtag’i “#herzamanheryerde”. Bu bizim için sınırsız bir destek anlamına geliyor.”