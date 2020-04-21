Simovic: Evde kalmak kolay değil

Galatasaray’ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic, “Evde kalmak benim için sorun teşkil etmiyor. Futbol oynadığım dönemde yaz ve kış kamplarını, maç öncesi kamplarını hesaba kattığında biz zaten yılın yarısı dış dünyadan kendimizi soyutluyorduk” dedi. Karadağ’da doğduğunu ve Sırbistan’da yaşadığını hatırlatan Simovic, “Ama benim üçüncü memleketim Türkiye. Türkiye her daim kalbimde olacak. Türk halkı, sizi çok seviyorum. Lütfen evde kalın ve dışarı çıkmayın” diye konuştu.