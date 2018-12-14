Simone Pianigiani: 'Sonuna kadar savaştık'

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Fenerbahçe'ye 92-85 mağlup olan İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan'ın başantrenörü Simone Pianigiani, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara güzel bir maç izlettirdiklerine inandığını aktaran Pianigiani, "EuroLeague'de en doğru oyunu oynayan takıma karşı mücadele ettik. Sonuna kadar savaştık. Son dakikalarda farkı azalttığımızda daha akıllı oynayabilirdik. Oyuncularıma bir şey diyemeyeceğim. Fark çift hanelere çıktığı zaman bile savaşmaya devam ettiler." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four oynama şansının çok yüksek olduğunu kaydeden Pianigiani, "Fenerbahçe’nin sonuna kadar gideceğine inanıyorum. Uzun yıllardır beraber oynuyor ve aynı antrenörle çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.