Simona Halep, ABD Açık’tan çekildi

Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD Açık’a katılmayacağını duyurdu.

28 yaşındaki Rumen tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman kararlarımın merkezine sağlığımı koyacağımı söyledim. Bu nedenle Avrupa’da kalmayı ve antrenmanlara burada devam etmeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Tenis Federasyonu (USTA) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güvenli bir organizasyon düzenlemek için sıkı bir şekilde çalıştığını belirten Simona Halep, turnuvaya katılan herkese başarı diledi.

Kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty ile ilk 10’da yer alan Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens ve Belinda Bencic, salgın sebebiyle turnuvaya katılmayacaklarını duyurmuştu.

Sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde Kovid-19 nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek.