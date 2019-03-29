Simona Halep, 1 numara olma fırsatını tepti!

ABD’nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde Çek Pliskova’ya 7-5 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup olan Simona Halep, dünya sıralamasında yeniden zirveye çıkma şansını kaçırdı.

29 Mart 2019, Cuma 11:21
- A +
Simona Halep, 1 numara olma fırsatını tepti!

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası’nda iki numaralı seri başı Simona Halep, yarı finalde finalde karşılaştığı Karolina Pliskova’ya 2-0 yenildi.

ABD’nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde Çek Pliskova’ya 7-5 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup olan Simona Halep, dünya sıralamasında yeniden zirveye çıkma şansını kaçırdı.

Turnuvanın 12 numaralı seri başı tenisçisi Avustralyalı Ashleigh Barty ise Estonyalı Anett Kontaveit’i 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek finalde Pliskova ile eşleşti.

Federer yarı finalde

Tek erkekler çeyrek final mücadelesinde ise turnuvanın 2 numaralı seri başı tenisçisi İsviçreli Roger Federer, Güney Afrikalı Kevin Anderson’ı 6-0 ve 6-4’lük setlerin ardından 2-0’la geçerek adını yarı finale yazdırdı.

37 yaşındaki Federer’in yarı finaldeki rakibi, ABD’li Frances Tiafoe’yu 6-7, 6-4 ve 6-2’lik setlerle 2-1 mağlup eden Kanadalı 19 yaşındaki tenisçi Denis Shapovalov oldu.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.