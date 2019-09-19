Club Brugge'ün yaz transfer döneminde Liverpool'dan tam 7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Simon Mignolet, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından ülkesi Belçika'da yayın yapan RTBF adlı radyo kanalına yaptığı açıklamada sahada daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu söyledi. İşte 31 yaşındaki eldivenin o açıklamaları:

"İyi bir maç çıkardık. Takım hâlinde oynadık ve karşı ataklarla rakip kalede tehlikeler yarattık. Sahada daha iyi olan taraf bizdik. Nitekim gol atmak için fırsatlar da yakaladık. Galatasaray'a karşı böyle oynayıp kazanamamak biraz hayal kırıklığı yarattı. Ancak bu kadar kaliteli takıma karşı 1 puan almak da kötü değil. Maçta bizim adımıza olumlu anlamda pek çok şey vardı. Tek eksiğimizse goldü.

Bu maçtan çıkaracağımız derslerle Real Madrid karşısında daha iyi bir oyun ortaya koyabiliriz. Santiago Bernabeu'ya yalnızca futbol oynamak için değil, oyunumuzdan keyif almak için gideceğiz. Orada puanlar kazanmak için mücadele etmeliyiz. Bence bu mümkün. Zira daha önce bunu başaran pek çok takım var. Bu akşamki performansımız sonrası Real'e karşı kontrataklarla gol bulacağımızdan eminim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler