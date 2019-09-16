Simon Mignolet, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çarşamba akşamı konuk olacağı Club Brugge, hafta sonu ligde oynadığı Cercle Brugge maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Belçika ekibinin yaz transfer döneminde Liverpool'dan kadrosuna kattığı Simon Mignolet ise müsabakanın ardından Sarı Kırmızılılar'la karşılaşacakları mücadeleyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki file bekçisi, basın mensuplarına verdiği demeçte "Bu galibiyet, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maç öncesi bizim için moral oldu. Galatasaray'a karşı son derece öz güvenli oynayacağımızı söyleyebiliriz. Bu bakımdan bu karşılaşma takım adına iyi bir prova oldu. İkinci yarıda geçtiğimiz sezonki 3-5-2 sistemiyle sahadaydık. Farklı sistemlerle oynayabilmek Şampiyonlar Ligi için de oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler