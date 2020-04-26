Simon Kuper: 'Seyirci stada gelmez'

Simon Kuper, ESPN’de ‘koronavirüs sonrası yeni futbol düzeni’ isimli yazı yazdı. Kuper, “Aşı için 18 ay olduğu konuşuluyor. Güven sağlanmadan statlara seyirci gelmez. Boş statlar olunca sponsorlar çekilmek isteyecek. Kulüpler sponsorsuz iflasa gidecek. Futbolseverler işini kaybetti. Bu bir zincirleme; işini kaybeden taraftar artık maç yayını satın almayacak, forma almayacak, kombine istese de alamayacak. Maç günü geliri kavramı ortadan kalkacak” dedi.

‘3 sene kritik’

Ünlü yazar, “R.Madrid ve Barcelona bile artık takas yoluyla transfer işine gitmek istiyor. Mesela Mbappe’nin PSG’den R.Madrid’e geçmesi bu şartlarda farklı yollarla olacak ya da olmayacak. Kiralık transfer modeli artacak. S.Arabistan-Newcastle örneği gibi yeni patron modelleri gelecek. Kulüpler maaş güncellemesi yapacak ve daha düşük bonservis bedelleri çıkacak. Önümüzdeki üç seneyi atlatabilmek çok önemli” yorumunu yaptı.



