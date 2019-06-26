Roman Neustadter'in ayrılığı, Martin Skrtel'in de sözleşmesinin sona ermesinin ardından stoper arayışlarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemine eski yıldızlarından Simon Kjaer gelmişti. Sevilla'da gözden düştüğü iddia edilen 30 yaşındaki savunmacının tatil için Türkiye'ye gelmesi de transfer dedikodularını iyice güçlendirmişti. Kjaer'in menajerliğini yürüten Mikkel Beck ise yaptığı son açıklamayla Sarı Lacivertliler'e açık kapı bıraktı.

Danimarka'nın yüksek tirajlı tabloidlerinden Ekstra Bladet'e oyuncsunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Beck, "Sportif direktör Monchi ile yaptığımız görüşmeden şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki Simon rotasyon oyuncusu olmak istemiyor. Şu anda en büyük problem de bu. Kendisi, artık dünya klasında bir futbolcu ve kariyerinin zirvesinde. Sevilla'nın kabul edeceği bir teklif gelirse biz de bunu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Endülüs ekibine 2017 yazında 12,5 milyon euro karşılığında sattığı Kjaer'in kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Sarı Kanarya'nın eski oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler