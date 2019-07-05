Simon Kjaer yükleniyor... Skrtel ve Neustadter’in sözleşmesi bittikten sonra 2 stoper birden almayı planlayan Fenerbahçe’nin öncelikli hedefi Danimarkalı eski yıldızı. Kjaer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi ciddi bir kabuk değişimine giden Sevilla, Nantes’tan kadrosuna kattığı Diego Carlos’un ardından bir stoper daha aldı. Üstelik kulüp rekoru kırıp Jules Kounde için Bordeaux’ya tam 25 milyon Euro ödeme yaptı. Bu transfer sonrası Sevilla’daki stoper sayısı tam 7’ye yükselirken, Kjaer gözden çıkartılan isimlerden biri. 30 yaşındaki başarılı savunmacı da düzenli oynamak istediği için Sevilla’da kalmayı düşünmüyor, Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak bakıyor.

Semih Özsoy söylemişti...

Teknik direktör Ersun Yanal’ın Danimarkalı yıldızı çok istediği belirtilirken, yeni sezon planlarında Kjaer’i savunmanın lideri yapmayı planlıyor. Fenerbahçe Yönetimi bu haftadan itibaren Kjaer ile temasları hızlandırırken, Başkan Vekili Semih Özsoy da daha önceki açıklamasında, “Kjaer’e teklif yaptığımız doğru değil ama olabilir. İhtimal var” demişti.